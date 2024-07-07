لا يا جبريل .. لا يا رفاق !!

*مشاركة كتلة عقار-مناوي -جبريل في مؤتمر القاهرة تقدير يجد التقدير فهناك مصر وهناك تقدير عدم ترك الملعب الخارجي للقحاتة ومن خلفهم الدعامة ولكن -*

*لكن المشاركة تأت أيضا مع تقدير الحجم بل والنوع أيضا*

*الكتلة المذكورة صاحبة القيادات الأوفر عمرا في الحرب والسلام وهي الأكبر تجربة في هذا المجال (عقار-جبريل -مناوي) مثال*

*الكتلة هي صاحبة أكبر الأجسام وأكثرها فاعلية وتأثيرا على الأحداث الجارية (الحركات المسلحة والقوة المشتركة )*

*الكتلة صاحبة أعلى رجال في إدارة الدولة بين من كانوا بمؤتمر القاهرة (نائب الرئيس/حاكم دارفور/وزير المالية)*

*بالوزن أعلاه و-أكثر-كانت كتلة عقار/ جبريل ومناوي هي صاحبة الحق الأكبر في إصدار بيان مؤتمر القاهرة الختامي وعلى البقية إما التوافق معها أو التصريح بغير ذلك!*

*في المقابل من يمثل الدقير و سنهوري و حمدوك وكم يمثلون حتى يكون من حقهم اصدار بيان المؤتمر الختامي بينما تكتفي (الكتلة)الأكبر والأقوى والأكثر أثرا وتأثيرا بالنفي والتحفظ ؟!*

*كان على الكتلة أن تكشح بيانها بالفعل وتترك لهم رد الفعل وفي مصر (في حد احسن من حد)!!*

*بقلم بكري المدنى*