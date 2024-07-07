رأي ومقالات

لا يا جبريل .. لا يا رفاق !!

2024/07/07
بكري المدني

*مشاركة كتلة عقار-مناوي -جبريل في مؤتمر القاهرة تقدير يجد التقدير فهناك مصر وهناك تقدير عدم ترك الملعب الخارجي للقحاتة ومن خلفهم الدعامة ولكن -*

*لكن المشاركة تأت أيضا مع تقدير الحجم بل والنوع أيضا*
*الكتلة المذكورة صاحبة القيادات الأوفر عمرا في الحرب والسلام وهي الأكبر تجربة في هذا المجال (عقار-جبريل -مناوي) مثال*

*الكتلة هي صاحبة أكبر الأجسام وأكثرها فاعلية وتأثيرا على الأحداث الجارية (الحركات المسلحة والقوة المشتركة )*

*الكتلة صاحبة أعلى رجال في إدارة الدولة بين من كانوا بمؤتمر القاهرة (نائب الرئيس/حاكم دارفور/وزير المالية)*

*بالوزن أعلاه و-أكثر-كانت كتلة عقار/ جبريل ومناوي هي صاحبة الحق الأكبر في إصدار بيان مؤتمر القاهرة الختامي وعلى البقية إما التوافق معها أو التصريح بغير ذلك!*

*في المقابل من يمثل الدقير و سنهوري و حمدوك وكم يمثلون حتى يكون من حقهم اصدار بيان المؤتمر الختامي بينما تكتفي (الكتلة)الأكبر والأقوى والأكثر أثرا وتأثيرا بالنفي والتحفظ ؟!*
*كان على الكتلة أن تكشح بيانها بالفعل وتترك لهم رد الفعل وفي مصر (في حد احسن من حد)!!*

*بقلم بكري المدنى*

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/07