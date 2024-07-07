هذا المنشور موجه إلى قادة المقاومة الشعبية
هذا المنشور موجه إلى قادة المقاومة الشعبية :
* و حيث أن المليشيا تحولت إلى أسلوب حرب العصابات الذي يقوم على إستهداف المدن و القرى التي في الغالب لا توجد بها قوات كافية و ذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها :
– إثارة الذعر و الرعب وسط المدنيين و تهجيرهم قسرياً !!
– إحداث أكبر قدر من الخسائر في المنشئآت و المؤسسات الحكومية !!
– نهب الأسواق و سرقة السيارات و استهداف منازل رجال الأعمال و التجار و معاشيي القوات النظامية و ذلك بناءاً على معلومات معدة مسبقاً بواسطة الطابور الخامس ، أحزاب قحت ، الخلايا النائمة ، الحواضن الإجتماعية !!
و المليشيا في ذلك تعتمد على كثافة النيران مستخدمة الأسلحة المضادة للطيران !!
* أسلوب حرب العصابات تتم مواجهته بالآتي :
– حفر الخنادق و إقامة سواتر ترابية و تتريس المداخل التي يتوقع أن تسلكها المليشيا لإعاقة دخول السيارات و المدرعات !!
– عمل كمائن في أماكن حاكمة خارج المدينة أو القرية !!
– إستغلال أسطح المنازل بواسطة قناصين مدربين لإصطياد السائقين و أطقم الأسلحة المحمولة على السيارات !!
– عدم إستنزاف الذخيرة (الوضع يكون في المفرد طلقة طلقة – طلقة تعرف وين مكانا) !!
– القتال من مسافة قريبة لأن مدى الأسلحة الشخصية قصير و تأثيره لا يتعدى بضع مئات الأمتار !!
– رصد عناصر الطابور الخامس و الخونة و التعامل معهم بما يستحقون !!
– إرتفاع الأصوات بالتكبير من كل المساجد و المنازل (فإن الله أكبر ترهبهم و تخيفهم) .
– إستنفار النساء لإعداد الوجبات للمرابطين .
– إعداد بعض المواقع و تهيئتها لعلاج الجرحى و المصابين و توفير الأدوية اللازمة .
– المداومة على الذكر : (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
* بالتأكيد فإن هذا العمل يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة و تحت إشرافها مع الإستفادة من المعاشيين .
#المقاومة_الشعبية_المسلحة_خيارنا
✒️ حاج ماجد سوار
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