هذا المنشور موجه إلى قادة المقاومة الشعبية :

* و حيث أن المليشيا تحولت إلى أسلوب حرب العصابات الذي يقوم على إستهداف المدن و القرى التي في الغالب لا توجد بها قوات كافية و ذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها :

– إثارة الذعر و الرعب وسط المدنيين و تهجيرهم قسرياً !!

– إحداث أكبر قدر من الخسائر في المنشئآت و المؤسسات الحكومية !!

– نهب الأسواق و سرقة السيارات و استهداف منازل رجال الأعمال و التجار و معاشيي القوات النظامية و ذلك بناءاً على معلومات معدة مسبقاً بواسطة الطابور الخامس ، أحزاب قحت ، الخلايا النائمة ، الحواضن الإجتماعية !!

و المليشيا في ذلك تعتمد على كثافة النيران مستخدمة الأسلحة المضادة للطيران !!

* أسلوب حرب العصابات تتم مواجهته بالآتي :

– حفر الخنادق و إقامة سواتر ترابية و تتريس المداخل التي يتوقع أن تسلكها المليشيا لإعاقة دخول السيارات و المدرعات !!

– عمل كمائن في أماكن حاكمة خارج المدينة أو القرية !!

– إستغلال أسطح المنازل بواسطة قناصين مدربين لإصطياد السائقين و أطقم الأسلحة المحمولة على السيارات !!

– عدم إستنزاف الذخيرة (الوضع يكون في المفرد طلقة طلقة – طلقة تعرف وين مكانا) !!

– القتال من مسافة قريبة لأن مدى الأسلحة الشخصية قصير و تأثيره لا يتعدى بضع مئات الأمتار !!

– رصد عناصر الطابور الخامس و الخونة و التعامل معهم بما يستحقون !!

– إرتفاع الأصوات بالتكبير من كل المساجد و المنازل (فإن الله أكبر ترهبهم و تخيفهم) .

– إستنفار النساء لإعداد الوجبات للمرابطين .

– إعداد بعض المواقع و تهيئتها لعلاج الجرحى و المصابين و توفير الأدوية اللازمة .

– المداومة على الذكر : (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

* بالتأكيد فإن هذا العمل يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة و تحت إشرافها مع الإستفادة من المعاشيين .

#المقاومة_الشعبية_المسلحة_خيارنا

✒️ حاج ماجد سوار