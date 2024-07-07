أقترح على الطرفين في مؤتمر القاهرة يوليو 2024 طلب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشكره، ولا حرج في هذا المقام من صورة تجمعهم وقد تعثرت في الفندق، لأن مصر فوق الخلافات، بل نحن نتعلم منها كيف تحارب اسرائيل وتفاوضها ثم تطبع معها دبلوماسيا دون تجاوز الخطوط الوطنية الحمراء الملتهبة.

نصيحتي للصف الوطني السوداني المساند للجيش السوداني الذي كادت أن تغرر به قحت، عليهم التعلم من مصر كيف يمكن أن تلاقي عدو وطنك دون أن يأخذ منك أي تنازل.

للمشفقين، تقييمي النهائي للمؤتمر رغم بعض الهنات .. أن مصر قالت (لا للإقصاء) وأن قحت دفنت الإتفاق الإطاري و (إعلان أديس مع المليشيا) في مجاري الصرف الصحي في “العاصمة الإدارية” والحمد لله رب العالمين، وشكرا للجنود الأخفياء، في الصف الوطني الذين يتحملون نقدي من أجل الإصلاح.

مكي المغربي