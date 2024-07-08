وجدي الكردي: حاكموا برمة بمواقفه، لا بعمره

في معرض السخرية المُتداولة من برمة ناصر الذي أخذته سِنة من النوم أثناء مؤتمر القاهرة.. أرى أن التفرقة العمرية، لا تقل فداحة عن التفرقة العنصرية بكل بشاعتها..

التنميط والتحيز ضد إنسان، أي إنسان بسبب العمر، حاجة بطالة..

حاكموا برمة بمواقفه، لا بعمره.

نلسون مانديلا ترجل عن قيادة جنوب أفريقيا وعمره 92 سنة.. ومهاتير محمد عاد ليحكم ماليزيا وعمره 92 سنة..

قيمة الناس، بأفعالهم لا بأعمارهم.

وجدي الكردي