ماذا سيحدث عند سيطرة الدعم السريع على كل السودان ؟

اذا وضعنا سيناريو افتراضي لحال السودان بعد سيطرة الدعم السريع على السلطة بشكل كامل سوف نجد الاتي

داخليا :

سيتم نزع الاراضي و البيوت من ملاكها و إلغاء جميع الحواكير إلى الأبد

لن يتم السماح بعودة اللاجئين من خارج البلاد

لن يسمح بأي مساحة للحرية السياسية او الإعلامية

سيسود النظام القبلي الاهلي و سيتم حل جميع منظمات المجتمع المدني

سيتم إلغاء جميع القوانين الحالية و استبدالها بنظام قانوني جديد

لن يكون هناك مساحة لأي حوار او تفاوض مع حركات مسلحة او سياسية

سيتم تفكيك الخدمة المدنية و سيكون التعيين على اساس الولاء

سيتم تطبيق الحكم المركزي المتطرف

خارجيا :

على الأرجح ان لا تقبل بعض دول الجوار سيطرة الدعم السريع على الحكم في السودان لكن عبر الرشاوي ممكن تقبل

ستكون العلاقة متوترة مع مصر حيث سيلغي الدعم السريع كل الاتفاقات الاقتصادية و الأمنية و قد يحدث احتكاكات بسبب حلايب

سيعطي الدعم السريع أرض الفشقة السودانية إلى إثيوبيا حسب وجهة النظر الإماراتية ليتم زراعتها بمزارعين اثيوبيين

سوف تتوتر العلاقة مع إريتريا بسبب العلاقة التحالف بين الدعم السريع مع إثيوبيا

سيتم منح الموانئ السودانية لدولة الإمارات

سيتم اقامة قاعدة إسرائيلية في البحر الأحمر بدلا من القاعدة الروسية

سيتم قطع العلاقة مع ايران

سيتم دعم الثورة في داخل تشاد لاسقاط حكم محمد كاكا لأن حميدتي لا يريد دفع فواتير له

لن يسمح الدعم السريع بمرور بترول جنوب السودان بالرسوم الحالية و سيقوم الدعم السريع بتهديد سلفاكير بضرورة زيادة رسوم العبور او سيقوم بغلق البلف

سيتم ابتزاز الاتحاد الأوروبي بملف اللاجئين و كذلك دول الجوار لانتزاع الاعتراف بالنظام

امميا :

سيتم شيطنة السودان عبر منظمات حقوق الإنسان

سيتم اتهام قائد الدعم السريع و كل ضباطه بارتكاب إبادة جماعية و سيتم توجيه الاتهام عبر محكمة الجنايات الدولية

لن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع السودان بسبب السجل الحقوقي فيقوم الدعم السريع بفتح بلف اللاجئين ما يجعل الاتحاد الأوروبي يرضخ و يوافق على التعامل مع النظام الجديد

سيكون جنود السودان هم القوات البرية للدول الخليجية خلال حربهم مع ايران و اليمن و العراق و سوريا و لبنان

Wayel Nasradin