مليشيا الدعم السريع مازالت تمارس أبشع الانتهاكات في الدندر

مازالت مليشيا الدعم السريع تمارس أبشع الانتهاكات في الدندر ،صادرت جميع المراكب البحرية وحذرت المواطنين من التفكير في النزوح ثم قامت المليشيا بسرقة ونهب جميع المدخرات في الدندر وضواحيها سرقة حتى المحاصيل الزراعية من ذرة وسمسم وتسالي، عددً من قرى الدندر مثل أبوهشيم وأم ضهير والبردانة وحويوا ود المصري وكاجا وكاكوم تعرضت لانتهاكات المليشيا ،

كما قامت المليشيا بتخريب كلية البيطرة شرق الدندر وحولتها لثكنة عسكرية ، كما قامت المليشيا بإطلاق سراح جميع السجناء في الدندر وابوهشبم وانضمام بعضهم للقتال مع المليشيا

#الصورة من كبري الدندر تظهر تزاحم المواطنين لعبوره زحفاً على الأقدام هربا من جحيم المليشيا

عبدالرؤوف طه علي