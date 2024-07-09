ندعم البرهان ما دام متمسكا باستسلام المليشيا أو هزيمتها حتى النهاية وما دام متمسكا بموقفه من حلفاء المليشيا في قحت بتجريمهم وعدم الجلوس معهم.

البرهان يصبح خائنا بحق إذا رضخ للضغوط وجلس مع المليشيا وداعميها وحلفاءها.

الجيش يقاتل وموقفه المعلن هو هزيمة المليشيا أو استسلامها عبر التفاوض بالخروج من المواقع المدنية والتجمع في معسكرات محددة. ما لم يتغير هذا الموقف فليس هناك سبب للتشكيك في قيادة الجيش.

النقد والضغط من أجل اتخاذ قرارات أو اجراءات لصالح الحسم العسكري مسألة أخرى وبديهية.

حليم عباس

