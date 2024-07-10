«البُن الشدوي».. مذاق القهوة السعودية بنكهة الطبيعة

تشتهر المناطق الزراعية بجبلي شدا الأسفل والأعلى في القطاع التهامي من منطقة الباحة بزراعة “البُن الشدوي”، وذلك بفضل المناخ الخاص الذي يساعد في انتشار زراعة هذا النوع من البن.

يبلغ حجم الإنتاج من كل جبل حوالي 600 إلى 1000 مُدّ، وكانت تُنقل هذه الكميات بواسطة الدواب إلى إمارة المنطقة. حالياً، وفقاً لأهالي الجبلين، يصل إنتاج البُن إلى ما يقرب من 1000 مُدّ سنويًا.

تستغرق زراعة البُن ثلاث سنوات، تبدأ في أواخر فصل الصيف، ويتم قطفه في بداية صيف السنة الرابعة. بعد القطف، تُجفف حبات البُن وتُفرز، ثم تُنقل إلى أسطح المنازل لنشرها وتجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة 3 أيام. يُجمع البُن ويُبعد عن أشعة الشمس ليومين داخل البيوت، ثم يُعاد نشره على الأسطح لمدة خمسة أيام، حيث تتحول حبات البن من الأحمر إلى الأسود ويخف وزنها نتيجة فقدان الرطوبة.

يتم جرش البُن باستخدام الرحى بعد تعديلها لتناسب حجم الحبات، أو باستخدام حجارة خاصة لهذا الغرض. بعدها، يتم فصل القشرة عن الصرف وبيعها وفقاً لرغبة الزبون. يتشبث أهالي جبال شدا بزراعة البُن المتميز النادر للحفاظ على التراث الذي امتد لمئات السنين.

تُعدّ السعودية من أكثر 10 دول استهلاكاً للبن، حيث تستهلك أكثر من 80 ألف طن سنويًا وتستورد بين 70 إلى 90 ألف طن. يُنفق المواطنون السعوديون أكثر من مليار ريال سنويًا على إعداد القهوة، وصُنّف البن السعودي كالأفضل عالميًا من حيث الجودة، وفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وخلال «المعرض الدّولي للبن السعودي 2024»، و«مؤتمر جازان الدّولي الأول لأبحاث البن» مؤخراً، أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، أن البن السعودي شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي، قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنف اليوم الأعلى جودة على مستوى العالم.

وفي دراسات لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 5 في المائة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 28700 طن بنهاية عام 2026، ما يتيح ويخلق فرصاً استثمارية جاذبة في القطاع.

وتستهدف خطة تطوير القطاع زراعة 1.2 مليون شجرة بُن بحلول 2026، وقد صدرت الموافقة على الانضمام لاتفاقية البن الدولية، بالإضافة إلى نجاح السعودية في تسجيل البُن في قائمة «اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي»، وإصدار تعميم لكل المطاعم والمقاهي لاعتماد اسم «القهوة السعودية» بدلاً من «القهوة العربية».

جريدة المدينة