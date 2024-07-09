مئات الضباط والجنود، عشرات القادة من أرفع الرتب بالقوات المسلحة قدموا أرواحهم رخيصة في معركة الكرامة وهم يؤدون واجبهم مخلصين للقسم الذي أقسموه وللمواطن الذي يحموه وللوطن الذي صانوه..

بعد كل هذه التضحيات من هذه المؤسسه الرصينة والعظيمة تجد من يلقي عليها التهم بكل إستهتار وإستخفاف ويصفها بجيش الكيزان وعلي كرتي..

هذا الجيش هو جيش كل أهل السودان نسانده وندعمه وسنظل نفعل حتى يكمل المهمة ويطهر البلاد من كل الأنجاس والمرتزقة..

والقائد العام نقف معه في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية نناصحه وسنظل نفعل ليس لنا معه مصلحة وليست لدينا مكاسب في بقائه ولانعمل عنده نقول فقط ما يمليه علينا ضميرنا خوفاً على وطننا وحباً وتقديساً ولأننا نعلم أهميته وقيمته بالنسبه لجنوده ومقاتليه..

إن إصدار قرار يعاقب كل من يحمل الجنسيه السودانية يسيء أو يشكك في الجيش السوداني أمر ضروري في هذه المرحلة وليعلم الفريق البرهان أن التشكيك في عقيدة الجيش في هذه الفترة هو أمر لايمسه شخصياً بل يمس ويهز مائة عام من النضال وأن التاريخ لن ينسى لك إن فرطت في هيبة الجيش والسماح لكل من هب ودب التشكيك فيه والنيل منه..

#ام_وضاح