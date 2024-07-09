يا جماعة والله قاعدين في أمان الله في امدرمان ومرات بحضر حفلات عرس

#محور_سؤالكم_عنا

الذي أستغرب له أن كل صديق يراسلني ويهاتفني حينما اقول له أنا في السودان وامدرمان .يستغرب !

يا جماعة والله قاعدين في أمان الله والحالة بسط ومرات بحضر حفلات عرس ؛ وبمشي بكيات . والليلة دعيت لصالون ادبي . وبنقزو جلد صبرة . واكتشفت كذلك محل عصيدة وام فتفت . وبنصلي في مساجد مليانة والحياة ماشية . لله الحمد .

مرة مرة بتكتم بقصف وشخير مسيرة وماف زول بركز مع الموضوع والله خير حافظ . ما تبقو قلبكم كبير .شدة وتزول وإن شاء تجو وتلفونا نحن يانا نحن لا غيرنا الظروف لا هزتنا محنة . بس بناطلين مقاس 38 مافي( كل يوم بجي بهمس للبائع اسمع جبت البتاع حتى أن جاره ظن أن صديقه يبيع حرام ما ) و ما عارف الناس ضعفت وهزلت ولا الموردين بقو شغالين على قياس 36 بإعتبار أن الحرب أكلت اوزان الناس . بالطريقة دي يوم حاطلع ليكم بجينز كباية . مقاسات عيال فروج كدا🤣🤣

محمد حامد جمعة