د.حمدوك يصف مندوب السودان بالأمم المتحدة ب(مندوب الجيش)..

هذه خيبة وطنية وسقوط اخلاقي ، وخدمة مكشوفة لأجندة اجنبية و مسايرة للمليشيا..



وواضح ان حمدوك قال ذلك مكرها ، لانه يعرف أن التمثيل فى الأمم المتحدة لا يتم بالجيوش ، ويعلم أن السفير الحارث ادريس تم تعيينه باقتراح من حمدوك نفسه ويعرف ذلك فى قرارة نفسه ، فقد خفض صوته وبهت قوله.. يا للعار

ابراهيم الصديق على