رأي ومقالات
السفير الحارث ادريس تم تعيينه باقتراح من حمدوك نفسه
د.حمدوك يصف مندوب السودان بالأمم المتحدة ب(مندوب الجيش)..
هذه خيبة وطنية وسقوط اخلاقي ، وخدمة مكشوفة لأجندة اجنبية و مسايرة للمليشيا..
وواضح ان حمدوك قال ذلك مكرها ، لانه يعرف أن التمثيل فى الأمم المتحدة لا يتم بالجيوش ، ويعلم أن السفير الحارث ادريس تم تعيينه باقتراح من حمدوك نفسه ويعرف ذلك فى قرارة نفسه ، فقد خفض صوته وبهت قوله.. يا للعار
ابراهيم الصديق على
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