راشد عبد الرحيم: التفاوض

نشهد الان تحركات خارجية واسعة تدعو للتفاوض لاجل إنهاء الحرب .

دول جوار السودان عدا مصر أسهمت في دعم التمرد بمختلف الوسائل و السبل .

مصر يختلف موقفها عن الآخرين في أنها ترتبط إستراتيجيا بالسودان و سيطرت التمرد علي البلاد يشكل لها تهديدا امنيا مباشر في اكبر حدود لها كما يشكل خطرا علي الامن المائي المصري .

جمعت مصر اطراف التفاوض في السودان و في كلمة وزير خارجيتها حدد موقف دولته و المتمثل في الحفاظ علي الجيش السوداني .

في مقابل هذا الموقف يقوم المشهد الاثبوبي وقد سبقت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم كلمة امام برلمان بلاده قال فيها ان السودان إحتل أراض لها و انه يمكنهم إستعادتها في ساعات .

وصل امس نائب وزير الخارجية السعودي للسودان حاملا رسالة تدعو لمواصلة مفاوضات جدة .

إحتمال التفاوض كبير يتطلب إستعدادا اكبر .

درح التمرد علي تنشيط عمله العسكري لدعم موقفه التفاوضي مع كل حديث عن تفاوض .

قيادات الدعم السريع خاصة الاول و الثاني غائبة عن الساحة و قيادات الدولة السودانية حاضرة علي الارض خاصة في العمل العسكري .

التقدم العسكري مهم في هذا الوقت .

ولاية نهر النيل رفعت من إستعدادتها علي الأرض و شنت حملات كبيرة علي خلايا التمرد النائمة .

تحرك نهر النيل الرسمي و الشعبي مطلوب في كل القطاعات .

إخراج بقايا التمرد من مدني و الخرطوم سيكون بداية نهاية التمرد و نهاية الحرب .

كل هذه التحركات الداخلية تحتاج لدعم بموقف قوي و امامنا ان نتحرك في علاقات سريعة و مباشرة مع روسيا

راشد عبد الرحيم