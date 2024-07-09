لا للحرب -لازم تقيف!!

ما أن نكتب عن قساوة الحرب والتفاوض كخيار ثاني حتى (يتكشم )البعض وكأن في الأمر جديد !!

نعتقد جدا أن الحرب الجارية حرب مليشيا الدعم السريع وان الجيش وحلفائه في خانة الدفاع -عليه فإن المخاطب بوقف الحرب هو المعتدي-الدعم السريع -وحربه على الجيش والشعب لازم تقيف !!

ظللنا نشجع الخيار الثاني للحل عبر التفاوض وأكثر من خيار الحسم الأول والمسألة لا تكلف غير نقرة اصبع للبحث!!

نعم للتفاوض ونعم للعودة لإكمال الاتفاق على الترتيبات الأمنية بعد تنفيذ اعلان مبادئ جدة بخروج الدعم من الأعيان المدنية وبيوت الناس!!

اذا -حرب الدعم السريع لازم تقيف ولابد من جدة وان طالت الحرب !!

بقلم بكري المدنى