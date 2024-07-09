🔴 العد التنازلي لنهاية الحرب.. لون البدلة البيضاء التي يرتديها آبي أحمد ليس صدفة

العد التنازلي لنهاية الحرب

تتحدث الأخبار اليوم عن عودة متذبذبة لشبكة زين في بعض أطرف الجزيرة، وانتشار للجيش في مواقع جديدة في الخرطوم وبعض مناطق غ الجزيرة، وخروج شفشافة الدعم السريع من العديد من قرى الجزيرة واختفاء أهم الارتكازات في شارع الخرطوم مدني،

مع حركة لافتة داخل الأسواق في ولاية الجزيرة والسوق المركزي الخرطوم، ووصول طوف تجاري إلى الفاشر.

ملحوظة

آبي أحمد يكاد يكون بمثابة موفد الإمارت الشخصي ولون البدلة البيضاء التي يرتديها ليس صدفة.

عزمي عبد الرازق

