زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قد تكون جاءت بمبادرة منه بعد شعوره من اقتراب النار إلى الحدود الغربية لبلده. ولكن التقارب مع أثيوبيا مهم للغاية ويجب استغلال هذه الفرصة وعدم تفويتها.

ضمان وقوف أثيوبيا على الحياد بشكل حقيقي على أقل تقدير إن لم تدعم الدولة بشكل صريح يعني أمرين في غاية الأهمية؛

الأمر الأول عسكري وهو عدم وصول أي إمداد للمليشيا عبر المنفذ الشرقي وبالتالي تفقد تحركاتها الأخيرة نحو الشرق أي هدف أو معنى بغض النظر عن إمكانية نجاحها في الوصول إلى الحدود. وفي كل الأحوال فوصولها إلى الحدود الأثيوبية وهي عبارة عن قوات من المرتزقة والمليشيات غير المنضبطة هو ليس في صالح أثيوبيا مهما كان عداءها للسودان. فالدعم السريع كقوة منظمة قد انتهى، ولا توجد دولة جديرة باسم دولة تقبل بوجود هذه المليشيات الإجرامية على حدودها. إذن، هنا يوجد هدف مشترك والمليشيا أصبحت خطرا مشتركا بين البلدين. حياد أثيوبيا إن لم يكن دعمها الصريح للدولة يبدو أنه أمر يفرضه عليها أمنها الوطني. وأبي أحمد إن كان عدوا فهو عدو عاقل على ما يبدو، خصوصا إذا قارناه مع الرئيس التشادي محمد كاكا.

الأمر الثاني؛

وهو سياسي دبلوماسي؛ إذا عادت العلاقات مع أثيوبيا وأصبح هناك تقارب سنتخلص من الإرتهان المذل لمصر. نعم مصر دولة شقيقة وكل شيء؛ ولكن عندما تكون في حالة ضعف وعداء مع الجيران وتكون هي خيارك الوحيد الذي تلجأ إليه فأنت في مشكلة حقيقة في هذه الحالة. وجود علاقة طبيعية مع أثيوبيا يضمن عدم ابتزازنا سياسيا من قبل مصر ولا عن طريق مصر بواسطة قوى أخرى.

وجود علاقة طبيعية مع أثيوبيا سيجعل الأشقاء في مصر يتعاملون معنا بجدية أكبر وبندية، كدولة ذات سيادة وإرادة وأسنان ومخالب لا كشعب غلبان تتعامل معه من موقع العطف والشفقة والتكرم.

لقد فرطنا في العلاقة الطبيعية مع أثيوبيا ومع كل العالم بعد كارثة ثورة ديسمبر التي أضعفت البلد وأهدرت سيادتها. وهو خطأ يجب أن نتعلم منه.

لقد صمد السودان على الحصار وعلى التآمر والخذلان من الجيران. ولكن بعد العسر يسرا و النصر صبر ساعة.

حليم عباس

