الترصد : ما بين سناء والشهيد حمدى
الآراء فى السياسة (تقديرية) بناءا على خلفيتك وتجاربك فى الحياة ووفق معارفك ، تتحرك وفق مبادىء هادية و حتى فى الكيان السياسي ليس بالضرورة أن يتفق الناس جملة واحدة ، ولكنهم يتقاربون فى الفهم من خلال النقاش وتبادل الآراء واحترام الآخر.. هذا مبدأ السياسة.. وهذا ما تأسست عليه الحركة الاسلامية السودانية ، لم تجبر الناس على مذهب أو حتى راي شخص وإنما فتحت الاذهان على اعمال العقل والبصيرة بما يخدم الغاية النبيلة..
إذن لماذا هذا الهياج لمجرد وجهة نظر ، لنقول: إننا لا نشاركها فيها ذات الراى ، ولكننا نحترم اجتهادها..
لا يضيرني كثيرا الخلاف ، والانتقاد ، فالنصح مما يتعهد به المؤمن من يحب ويوادد ،
ولكن يسؤونى جدا حالة الترصد ، الذين ينتظرون منك كلمة ، أو اشارة أو تلميحا للاذاعة به والتعريض..
هذا منهج عقيم ، ضايقوا به الاخ الشهيد حمدي سليمان وعايشت معه مرارة ما لاقى ، وتكرر اليوم من البعض ذات العقلية لفش الغبينة على الاخت سناء..
لا مانع من مخالفة رايها ، وانتقاده ، وطرح ما يعاكسه ، لكن لا تقللوا من قيمتها أو دورها أو تأثيرها.. هذا تنمر مرفوض و سلوك فى مناجزة الاقران وهو ماحق لعرى المودة وخال من حسن القصد..
وليت الجميع خرج من صمته وتحدث و اخطأ .. فهذا شأن البشر..
تقبل الله الشهيد حمدى وبارك الله في جهد الاخت سناء وزاد الله بالخير كل من نصح وافاض وافاد.. وغفر الله لى ولكم..
ابراهيم الصديق على
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