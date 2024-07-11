رأي ومقالات
الاستعداد حتى إن صدق الانسحاب.. المليشيا لا زالت تمارس الانتهاكات المروعة
نأمل أن يتم التعاطي بحذر مع اخبار انسحاب مليشيا الدعم السريع من بعض المواقع بالخرطوم -سواء أن طابقت الاخبار الحقائق ام لا -!!
المليشيا لا زالت تمارس الانتهاكات المروعة في الجزيرة وفي ولاية سنار ولا زالت تشن الهجمات -حتى اليوم-على الفاشر وعلى شندى بالمسيرات وهو سلوك لا يتسق مع أي اتجاه آخر أو اتفاق قادم !!
المطلوب مع الحذر عدم انتظار فعل الدعم السريع للقيام برد فعل معاكس و المطلوب أكثر الهجوم الآن كأفضل وسيلة للدفاع وحتى إن حملت الأيام القادمة أحداث أخرى يكون الجيش في وضع ميداني افضل!!
بقلم بكري المدنى
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