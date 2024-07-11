تكهنات في تفوير يوسف عزت المهري وأقالته:

حسب رواية الصديق محمد كمبال يبدو أن القوني كورليوني أخو حميدتى زحلق يوسف عزت المهري وأقاله من الميليشيا ليتولى ملف العلاقات الخارجية بنفسه بعد إبعاد يوسف.

أضف إلي ذلك وجود إشاعات عن موت حميدتي ولكنها مجرد إشاعات غير مثبتة وبالتالي لا يمكن التعويل عليها لكن ما هو واضح هو سوء الحالة الصحية لحميدتى وكم الحزن والهزال الذي بدا عليه. وفي حالة تدهور صحته أكثر مما بدا في أخر ظهور له يكون الصراع علي ميراثه المالي والسياسي شيئا متوقعا وليس غريبا وربما يكون تفوير عزت ضربة بداية في الصراع علي الورث المالي والسياسي والعسكري. ولكن كل هذه تكهنات ومجرد إحتمالات أو سيناريوهات قابلة للصواب والخطأ أو مزيج منهما.

معتصم اقرع

