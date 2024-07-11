أسرار وملفات الدعم السريع الخطيرة كلها في يد يوسف عزت، وهو قناة التواصل المهمة بين آل دقلو وجماعة الإطاري، وهو أيضًا عراب الميليشيا وكاتبها الحاذق،

بما في ذلك صياغة خطابات حميدتي وبيانات الفاتح قرشي، بدليل أنهم في أول بيان، الذي أقالوه فيه، كتبوا اسمه بصورة خاطئة ” يوسف عزة”، وبالتالي لا تستطيع الميليشيا أن تتخلى عنه لمجرد تدوينة تم تفسيرها بسذاجة. الراجح أن هنالك جراحة عميقة في الجسم التنظيمي للدعم بسبب تحولات في المشهد السياسي برمته، لا تنفصل بالضرورة عن التغييرات التي أجراها البرهان في مكتبه الداخلي أيضًا.

عزمي عبد الرازق