تخيل كيف سيتعامل عبدالرحيم مع خالد سلك وحمدوك وودالفكي وبقية الشلة!

يوسف عزت مستشار حميدتي المقال، قال إن العمل المدني والسياسي في المليشيا أصبح تحت إداراة عبدالرحيم دقلو، وأنه لا يستطيع العمل معه.

الرجل كان مستشار شخصي لحميدتي وهو ليس جنديا في الدعم السريع. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا لا يستمر في عمله كمستشار لحميدتي، بما أن علاقته شخصية بالرجل؟

يبدو أن حميدتي خارج الخدمة.

من المثير أن نتخيل كيف سيتعامل عبدالرحيم مع خالد سلك وحمدوك وودالفكي وبقية الشلة! إذا كان يوسف عزت ترك الدعم السريع لأنه لا يستطيع العمل مع عبدالرحيم، فكيف بالآخرين؟

حليم عباس

