راشد عبد الرحيم: مطار بورتسودان

طلب المبعوث الأمريكي للسودان مقابلة قيادات الدولة في المطار إذ انه لن يدخل المدينة التي يري انها غير آمنة .

قيادات تقدم رفضت الحضور لمقابلة الرئيس البرهان لأنها تري ان بورتسودان غير آمنة .

امس حطت طائرة رئيس الوزراء الأثبوبي في مطار بورتسودان و سبقته طائرة نائب وزير الخارجية السعودي في بورتسودان .

من المنتظر ان يحل بمطار المدينة رئيس جنوب السودان سلفا كير .

ايضا يتوقع ان يتوقف ببورتسودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن .

هذا التحول الدولي الواسع و المتعدد و المتتالي يدلل علي ان الرؤية التي إستقرت في الذهن الدولي ان حكومة السودان الشرعية في موقع قوة و تتحرك عسكريا و تتقدم .

السودان عليه ان يكون حاضرا لكل متطلبات هذه الزيارات و ان يطور من علاقات الدول و خاصة القادرة علي إحداث إختراق و ان تكون ظهيرا و داعما لنا .

علي راس هذه الدول روسيا التي ابدت حسن نوايا مؤخرا بإرسال بواخر إغاثة .

كما ان مباحثات هذه الزيارات ينبغي ان تعامل بعقل مفتوح و الا نبذل تغيرا في المواقف قبل ان تقدم الأطراف الاخري مواقف واضحة .

العدو ليس بعيدا عن هذه التحركات .

قوات التمرد بدأت إنسحابات من مواقع في الخرطوم و بحري و الجزيرة .

خطر هذه الإنسحابات ان تكون لتغيير توزيع القوات لإحداث إختراق بمهاجمة مدن و مناطق اخري خاصة و انها تلقت هزائم و هجمات في الخرطوم و دارفور .

كما أن هذه الإنسحابات قد تكون إستباقا للتحسن الذي حققه السودان دوليا و مواجهته بزيادة مواقع سيطرة التمرد خاصة إذا تم التوافق علي مواصلة المفاوضات .

تطورات هذا الأسبوع كانت قوية و ناجحة في الملف الخارجي .

راشد عبد الرحيم