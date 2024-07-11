المليشيا تخطط لمهاجمة مناطق جديدة مستفيدة من حالة الغفلة التي يعيشها الكثيرون

تبريد الجبهات يخدم الميليشيا ويسمح لها بالمبادرة وتحدد مواقيت الهجوم ، الدعم هو الذي يصنع الفعل العسكري ويستفيد من حالة التراخي المبنية على آمال غير واقعية وتحليلات معظمها رغائبية، الميليشيا ليست في وضع سيئ على الأقل من حيث العنصر البشري والإمداد العسكري ، واي حديث عن هروبها وتراجعها وعدم قدرتها على شن هجوم هو محض أمنيات غير حقيقية على الأقل في الوقت الحالي ،

توسعت الميليشيا وحققت مكاسب وسيطرت على مناطق، فما الذي يجعلها تترك مناطقها دون عمل عسكري وهجوم كبير يجبرها على التراجع وليس الإنسحاب من مواقعها ، دائما ما أقول أن تقدير قوة الميليشيا وتقيمها يساعد في وضع مسارات واقعية للتعامل معها ، وليس العيش في أماني وخيارات بعيدة عن الواقع ، هذا الهدوء ليس نتيجة ضعف في الميليشيا بقدر ماهو تنظيم واستعداد لمباغتة الطرف المدافع وزيادة رقعة السيطرة عبر مهاجمة مناطق جديدة مستفيدة من حالة الغفلة التي يعيشها الكثيرون .

Hasabo Albeely