رأي ومقالات
🔴 تغيير اسم السودان .. اسم فُقر ومنقطع عن الامداد والامتداد والإلهام التاريخي والحضاري
◾مصطلح حرب الكرامة بحاجة لمراجعة لإنو ملتبس.
◾ دا حرب تحرير.. والتحرير الذي أعني، لا يستهدف إراقة المزيد من الدماء.. بل تحرير كل العُقد السودانية المزمنة.
◾تحرير العقول من جهالات التصورات المتخلفة عن الوطن والمواطن والكسب والإنتاج.
◾ تحريرها من عبودية طوطم القبيلة، إعادة ضبط وترتيب الحقوق والواجبات، إلخ..
◾يجب ألّا يتوقف حرب التحرير إلا والسودان دولة عظمى..
◾وبالمرة نغير اسم السودان ذاتو.. اسم فُقر ومنقطع عن الامداد والامتداد والإلهام التاريخي والحضاري لأهلو..
◾من يعيشون في رقعة السودان، يستحقون غداً أجمل من حاضره وماضيه..
وجدي الكردي
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