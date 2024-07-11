🔴 تغيير اسم السودان .. اسم فُقر ومنقطع عن الامداد والامتداد والإلهام التاريخي والحضاري

◾مصطلح حرب الكرامة بحاجة لمراجعة لإنو ملتبس.

◾ دا حرب تحرير.. والتحرير الذي أعني، لا يستهدف إراقة المزيد من الدماء.. بل تحرير كل العُقد السودانية المزمنة.

◾تحرير العقول من جهالات التصورات المتخلفة عن الوطن والمواطن والكسب والإنتاج.

◾ تحريرها من عبودية طوطم القبيلة، إعادة ضبط وترتيب الحقوق والواجبات، إلخ..

◾يجب ألّا يتوقف حرب التحرير إلا والسودان دولة عظمى..

◾وبالمرة نغير اسم السودان ذاتو.. اسم فُقر ومنقطع عن الامداد والامتداد والإلهام التاريخي والحضاري لأهلو..

◾من يعيشون في رقعة السودان، يستحقون غداً أجمل من حاضره وماضيه..

وجدي الكردي

