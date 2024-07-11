“وهمة” خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين حلها ساهل. ونبدأ بالأخف ثم الأصعب، دايرين إيجار سنة وتكلفة المنهوبات، وصيانة التلف، والعربية ممكن نناقشها لاحقا بعد تسليم المبالغ، وبعد العودة وافتتاح المحاكم مجددا نبدأ في المطالبة بالقصاص والدماء. إذن منبر جدة يبدأ مافي أي مشكلة موافقين .. أساسا يقال أنهم في جنيف ليهم أسبوع وما قلنا حاجة … لكن التفاوض العلني ينتظر لجان المتضررين تحدد التكلفة و وسائل تحويل المبالغ.

بعدين دا “حق خاص” لا يحق للحكومة العفو عنه ولا حتى المناقشة والمساومة فيه. بخصوص خلو المباني العالية من قناصين يستهدفون العائدين .. نحتاج إلى مقترحات من القوات النظامية المعنية وفق دساتير الدنيا كلها بحماية المواطنين.

استخدام التضليل الإعلامي للترويج أن المليشيا نفذت مقررات جدة مما يجيز استئناف التفاوض .. رغم أنه استهبال سياسي .. لكنه مؤشر ضعف وارتباك للصف المعادي للسودان.

مكي المغربي