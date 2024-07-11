🛑محور سنار.. تفاصيل يوم دامي..

✒️غاندي ابراهيم.

جمعت مليشيا الدعم السريع ارازلها ومرتزقتها من كل مكان، وكان الهدف إسقاط مدينتي سنار والمناقل عبر هجوم مباغت.

⭕ بدأ الهجوم علي مدينة سنار عبر ثلاث محاور:-

– هجوم من اتجاه سنجة وكان يهدف الي الاستيلاء علي كبري مايرنو للتمهيد لدخول سنار.

– هجوم من اتجاه جبل موية عبر القوات القادمة من جبل موية هدفه الدفاعات المتقدمة للجيش نحو الجبل.

– هجوم من حلة البير لقوات قادمة من مصنع سكر سنار والقوات التي تم سحبها من الخرطوم والجزيرة.

⭕بدأ الهجوم عند الساعة الخامسة صباحا في توقيت شبه متقارب، حيث كان الهجوم تجاه كبري مايرنو كبير جدا حيث تقدمت قوات المليشيا حتي تخوم كبري مايرنو، تصدت لها القوات النظامية المختلفة(جيش، هيئة عمليات،كتائب).. تصدت القوات النظامية بكل فدائية للعدو وكلفته خسائر ضخمة في الارواح والعتاد، كما استلمت القوات المسلحة عدد من الاليات العسكرية بحاله جيدة من العدو.

⭕محور جبل موية وحلة البير تحركت قوات المليشيا القادمة من جبل موية ومصنع سكر سنار وعملت التفاف باتجاه الجبل وتوجهت نحو سنار بمحوري جبل موية وحلة البير.. وكان هجوما ضخما وباألاليات الثقيلة وعتاد عسكري ضخم.

استبسلت كذلك قوات الجيش في الدفاع عن سنار، صدت الهجوم المرة الاولي والثانية والثالثة، لتنسحب المليشيا تاركة خلفها عدد كبير من موتاها وعرباتها القتالية المدمرة.

⭕معركة كبري مايرنو استمرت سبعة ساعات متواصلة. فقدت فيها القوات المسلحة عدد من الشهداء،ولكن خسائر المليشيا كانت صخمة.

⭕ الوضع الان بسنار امن جداً والحياة تعود لطبيعتها.