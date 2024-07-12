بعد أزمة أحمد رفعت في مصر.. إقالة شوبير من قنوات “أون تايم”

أوقفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عبر شاشة “أون تايم سبورتس”، مؤكدة إنهاء التعاقد معه بشكل فوري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن “مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول”، موضحة أن الشركة المتحدة “تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.”

وأوضح مجلس إدارة الشركة المتحدة في البيان أن “الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق”.

وأكدت الشركة المتحدة “حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها”.

ويواجه شوبير انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن احتمالية تعاطي لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد رفعت، للمنشطات، وهو ما أدى لسقوطه في أرض ملعب استاد الإسكندرية.

وعقب وفاة رفعت، السبت الماضي، نتيجة تدهور حالته الصحية، تردد اسم شوبير في أزمة اللاعب الراحل عقب ظهور نادر شوقي، وكيل رفعت، عبر برنامج “الكورة مع فايق” على قناة “أم بي سي مصر”.

وأعلن شوبير تقدمه ببلاغ رسمي لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة اللاعب الراحل.

وكتب شوبير على مواقع التواصل الاجتماعي: “تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت برقم 14/ح مباحث الإدارة ويجري التنسيق مع السادة المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديدة خلال الساعات المقبلة”.

وكان شوبير أكد خلال برنامجه أنه ليس له أي صلة بما تعرض له رفعت، عندما كان نائب رئيس نادي فيوتشر، قائلا: “اللي عنده أي إثبات يخرجه، بس أنا هاخد حقي كاملًا بالقانون”.

وقال شوبير في برنامجه: “مستمر في موضوع الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت، وأول مرة هتكلم بشكل شخصي لأني بقالي 48 ساعة أو أكتر عمال أسمع وأشوف تعليقات وكلام كتير أني من المتسببين في أزمة أحمد رفعت”.

وأضاف: “أنا بس عاوز حاجة أنا متهم بيها عشان أطلع أدافع عن نفسي، لأن كل الحاجات اللي بتتقال من أولها لآخرها بجمعها كلها، الحاجات المهمة طبعا، وهتخذ كل الإجراءات القانونية لأن ده حقي”.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن رفعت واجه أزمة تتعلق بتصريح السفر الخاص به تورط فيها رئيس نادي فيوتشر السابق ونائبه، وأصبح اللاعب مدانًا في قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، ما تسبب في حبسه لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سبب أزمة نفسية وصحية له.

ومن جانبه أصدر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الأحد، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أقر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة طبية للتحقيق في ملابسات وفاة رفعت، وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

الحرة