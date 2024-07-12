أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟ فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر، إن الدين الإسلامي يتعامل مع الحضارة والواقع، ويهدف إلى وصل الإنسان بواقعه الإنساني وتأكيد بشريته، على ضوء القيم الأخلاقية والأسس التي لا تهاون فيها.

وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان “حوار الأجيال” في برنامج “لعلهم يفقهون” المُذاع على قناة “dmc”، إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الإنسان وتفسد الذوق العام وبعض القيم الأخلاقية، من بينها الانحراف الأخلاقي وليس الانحراف الدعوي.

وأكد الجندي أن الشخص المنحرف أخلاقيًا عندما يستمع إلى أصحاب الدعاوى المنحرفة، سيكون من السهل عليه اتباعهم لأنه يمتلك القابلية لذلك منذ البداية.

وشدد على ضرورة الاهتمام والتركيز الشديد بتربية ونشأة الأطفال؛ لأن سوء التربية ينتج عنه سوء الأخلاق، وينتج عنه الانحراف عن المسار الصحيح أخلاقيا ودينيا.

بوابة فيتو