سالم الامين: مايرنو ١٩٠٣ – ٢٠٢٤
مايرنو ١٩٠٣ – ٢٠٢٤
تاريخ ١١يوليو ٢٠٢٤ سيكون يوما فارقا في تاريخ هذه المنطقة المسالمة التي يمتد عمرها اليوم إلى ١١٠ عاما .
كل هذه الفترة لم يقتل أو يموت شخصا بالرصاص أو بأي نوع من انواع الأسلحة النارية ، ظلت الأسلحة التقليدية (عصا سكين رمح نشاب ) هي المستخدمة للدفاع عن النفس على مر التاريخ القديم و الحديث في مايرنو.
أبدا لم يستخدم احد سلاحا ناريا على الإطلاق للقتل أو اذى الناس ، اللهم الا خرطوش الصيد و الذي يستخدم في المناسبات لإعلان الزواج .
الجنجويد اضطروا مواطن مايرنو المسالم إلى الدفاع عن نفسه و ماله و أهله، اخرجوهم قسرا عن سلميتهم و وداعتهم . فسجل الشباب ملحمة بطولية في الدفاع عن النفس .
استشهد اليوم خيرة أبناء المنطقة و أكثرهم حبا و تقديرا عند المواطنين ، فقد اصطفاهم الله خيارا من خيار . نحسبهم شهداء في الجنة ، نسأل الله لهم القبول …
استشهاد هؤلاء الشباب أصبح دافعا للآخرين للزود عن حياض الأهل .
دفاعكم عن اهاليكم عادلا ، شهداءكم في الجنة وقتلى المعتدين في جهنم و ساءت مصيرا …
نسأل الله أن يحفظ المنطقة و أهاليها و يتقبل الشهداء و يشفي الجرحى …
حسبنا الله و نعم الوكيل …
Salim Alamin
١١يوليو ٢٠٢٤
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة