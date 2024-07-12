سالم الامين: مايرنو ١٩٠٣ – ٢٠٢٤

مايرنو ١٩٠٣ – ٢٠٢٤

تاريخ ١١يوليو ٢٠٢٤ سيكون يوما فارقا في تاريخ هذه المنطقة المسالمة التي يمتد عمرها اليوم إلى ١١٠ عاما .

كل هذه الفترة لم يقتل أو يموت شخصا بالرصاص أو بأي نوع من انواع الأسلحة النارية ، ظلت الأسلحة التقليدية (عصا سكين رمح نشاب ) هي المستخدمة للدفاع عن النفس على مر التاريخ القديم و الحديث في مايرنو.

أبدا لم يستخدم احد سلاحا ناريا على الإطلاق للقتل أو اذى الناس ، اللهم الا خرطوش الصيد و الذي يستخدم في المناسبات لإعلان الزواج .

الجنجويد اضطروا مواطن مايرنو المسالم إلى الدفاع عن نفسه و ماله و أهله، اخرجوهم قسرا عن سلميتهم و وداعتهم . فسجل الشباب ملحمة بطولية في الدفاع عن النفس .

استشهد اليوم خيرة أبناء المنطقة و أكثرهم حبا و تقديرا عند المواطنين ، فقد اصطفاهم الله خيارا من خيار . نحسبهم شهداء في الجنة ، نسأل الله لهم القبول …

استشهاد هؤلاء الشباب أصبح دافعا للآخرين للزود عن حياض الأهل .

دفاعكم عن اهاليكم عادلا ، شهداءكم في الجنة وقتلى المعتدين في جهنم و ساءت مصيرا …

نسأل الله أن يحفظ المنطقة و أهاليها و يتقبل الشهداء و يشفي الجرحى …

حسبنا الله و نعم الوكيل …

Salim Alamin

١١يوليو ٢٠٢٤