أصبح التسويق الرقمي الأداة الأساسية للوصول إلى الجمهور المستهدف وعرض المنتجات عليه، ونحن نعيش ونتفاعل مع عالم افتراضي انتقلت إليه معظم تفاصيل حياتنا التقليدية.

لماذا يجب أن نستخدم التسويق الرقمي؟

لأن الجمهور المستهدف موجود على المنصات الرقمية:

لن يأتي الجمهور ويبحث عن الإعلانات للمنتجات، يجب أن نذهب نحن أصحاب الأعمال للجمهور في مكانه، وهو موجود حالياً على المنصات الرقمية بمختلف أنواعها.

لإمكانية عرض المنتج بمختلف الصيغ المرئية والسمعية:

تستطيع من خلال أدوات التسويق الرقمي أن تعرض صور ومقاطع فيديو وصوت ورسومات توضح فيها مميزات المنتجات والخدمات التي تقدمها، وكل فئة من الجمهور تجذبها وسيلة عرض مناسبة، يجب مراعاة ذلك.

لأن التكلفة تناسب جميع فئات الأعمال والأنشطة:

مقارنة بوسائل التسويق التقليدية فإن تكلفة استخدام التسويق الرقمي تُعد مناسبة لجميع فئات الأعمال والأنشطة.

لسهولة التفاعل والتواصل مع العملاء المحتملين:

ليس هنالك أفضل من أن تستطيع التواصل مع العملاء بسرعة وترد على الاستفسارات وتتفاعل مع التعليقات، فكل ذلك متاح عبر أدوات التسويق الرقمي.

لإمكانية تحليل وقياس النتائج ومعرفة العائد:

تستطيع أن تعرف العديد من المعلومات المهمة بعد تحليل بيانات الحملات التسويقية عبر المنصات الرقمية، وتستطيع أن تعرف العائد من استخدام التسويق الرقمي لتتخذ القرار المناسب بشأن توجهاتك القادمة.

د. أمين علي عبدالرحمن

مؤلف كتاب: أفضل الممارسات في التسويق الرقمي