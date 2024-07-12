تبيان توفيق: حميدتي كشخص غير موجود

حميدتي كشخص غير موجود .. من يستأجرون المرتزقه والمأجورين لقتل الشعب السوداني هُم أنفسهم من يستخدمون إسم حميدتي عند إصدار كل بيان أو قرار !! حتى يوسف ( عزة ) يعلم بأن الذي وقّع على قرار إقالتٍه ليس حميدتي إنما هي أنامل شخص آخر يخاف من يوسف (عزة ) !!

رغم أن يوسف مأفوف وجبان ومعزور إلآ أنه سياسي قزر إستطاع تطبيع وتلميع وتسويق الدعم السريع إعلامياً عبر إطلالته الفضائيه وكتابة البيانات الخاصه بالدعم السريع ومنشوراته الأُحاديه على حسابه الشخصي !!

إقالة يوسف (عزة ) دلاله واضحه أن مليشيا الدعم السريع تحتضن تناقضات الرؤى وتعُج بالخلافات فيما بينها ،، وخلف كل أمواج أموات !!

تبيان توفيق الماحي أكد