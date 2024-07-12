🔴 حميدتي لايملك شيء سوى أن يُجيب على أسئلة ملائكة القبر

يوسف عزت ده معروف عند كل الناس إنو هو زول مريض نفسي وكان في مصحه وكان بيتعالج بالرقيه الشرعية عن الشيوخ ليته يعلم بأنه قد تم إستخدامه وإستغفاله وإستغلال حالته الصحيه لإكمال مشروع تدمير البلاد وسرقة مواردها وتشريد أهلها بمثل ماتم مع حميدتي وشقيقه .

يستوي عندي حميدتي وعبدالرحيم ويوسف وطبيق وعمران وبقال ويأجوج وبشير وعمر جبريل والفاتح وبرشم وجلحه وشيريا وعلي يعقوب وكيكل والبيشي وغيرهم جميعهم تم إستعمالهم بأقذر طريقه يمكن أن يتخيلها الإنسان إستخدٍموا كمعول فعال ساعد في هدم السودان بطريقه أدهشت الصانع نفسه !! هؤلاء وغيرهم من الأحياء والأموات إرتكبوا أفظع جريمه إنسانيه في أنفسهم وأهليهم وبلادنا لقد أهلكوا آلآف الشباب الذين كان بالإمكان تسخيرهم لبناء السودان لا لهدمه !! ليس لهم نهايه سوى الموت الحقيقي أو الموت الروحي مع حياة عزاب الضمير إن بقي حياً .. سيكتشفون بأنهم مخطئين و مخدوعين ومستغفلين مستعمليين كأي ورقة تواليت ليس إلا ..

سيأتي اليوم الذي الذي يندمون فيه إن أصبحوا أحياء ..

أخيراً

من ظن أن حميدتي هو من أصدر قرار فصل يوسف عزت فإنه واهم .. حميدتي لايملك شيء سوى أن يُجيب على أسئله ملائكة القبر …

يجب أن نفهم بأن أي شيء صادر بإسم حميدتي لايعلمه حميدتي.. لقد أصبح إسمُ مستخدم ليس له صاحب !!



تحياتي

تبيان توفيق الماحي