لن يتجاوز التاريخ ولن ينسى شعبنا العظيم التضحيات التي قدمها شباب كتائب البراء الذين تقدموا الصفوف تاركين خلف ظهورهم المناصب والمميزات وأختاروا أن يستبدلوا أرفع الشهادات الجامعيه بالشهادة العظيمة وهم يزفون قاداتهم إلى جنات النعيم..

إختاروا أن يكونوا في المقدمة حيث المواجهة من المدرعات الى أم درمان حتي جبل موية ، ومن سنجه وسنار حتى فاشر السلطان..

هؤلاء أبطال لاينكر جهادهم إلا جبان ولاينكر بطولاتهم إلا خائن وعميل..

وأقل ما يستحقونه أن تطلق أسماءهم إلى جانب أخوتهم في الجيش والقوات النظامية على الشوارع بعد أن كتبوا أسماءهم في القلوب بحروف من نور..

#ام_وضاح