شاهد بالصورة والفيديو.. الثنائي السوداني بخيت خميس والجزولي نوح يقودان فريقهما النصر الليبي لفوز غالي على الأهلى في مدينة روما الإيطالية والجمهور الليبي يغني لهما (الليلة بالليل نمشي شارع النيل)

قاد الثنائي السوداني المعار من نادي المريخ السوداني, إلى نادي النصر الليبي, الظهير الأيسر بخيت خميس, والمهاجم الجزولي نوح, فريقهما للفوز على غريمه الأهلي بنغازي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد باغت السوداني بخيت خميس, دفاع أهلي بنغازي بهدف أول من رأسية رائعة في الدقيقة، قبل أن يضيف مواطنه الجزولي نوح, الهدف الثاني من تصويبة رائعة في القائم البعيد عند الدقيقة 87.

وقلص المالي أبو بكر تراروي النتيجة للأهلي من رأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل الضائع.

وبعد نهاية المباراة تغنت صفحات جمهور النصر الليبي للثنائي السوداني, الذي قاد فريقهما لفوز هام وغالي, وكتبت الصفحة الرسمية للنادي مقطع الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن مباريات الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي تقام بالعاصمة الإيطالية روما.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين