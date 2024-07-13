محمد حامد جمعة: الى والي الخرطوم

لاحظت مؤخرا إضطرار كثير من المواطنين خاصة من سكان الخرطوم وإمدرمان الذين يبلغون محلية كرري .إضطرارهم في المراجعات الطبية للسفر إلى عطبرة وشندي وبورت سودان (ومعلومة ظروف التنقل والسكن والإعاشة وغيره).خاصة لمن لديهم مشاكل تتعلق بإحتياجات في عمليات العيون وأحيانا العظام وهذا منطقي بسبب كارثة الحرب على القطاع الصحي ومؤسساته

لكن ما غير موضوعي عجز سلطات ولاية الخرطوم (مقرها كرري) عن طرح مبادرات للقطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات وفك بيروقراطية اللجان لتأسيس مراكز خاصة عبر شراكات الأطباء في التخصصات المختلفة . فطالما أن المواطن في الولايات الأخرى سيدفع فما المشكلة في إقامة مراكز علاجية ومشافي (جراحة اليوم الواحد) في الأجزاء الآمنة من كرري .

ظروف الحرب وإشكالات إنقطاع الأدوية ومصفوفات العلاج والوضع الغذائي السيئ ضاعفت الظروف الصحية لكثير من المرضى و تفاقمت المضاعفات الخاصة بحالتهم الصحية ولهذا أرجو أن يكون هذا النداء بين يدي والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والرجل ممن أظهروا في هذه الظروف حضورا وثباتا وجهد مقدر . هذه مبادرة لا تحتاج منه سوى قرار ومتابعة مع سلطاته الصحية

محمد حامد جمعة