المسألة ما هنا بس -!المسألة كيف وصل هذا الجهلول الى ما وصل إليه اجتماعيا وسياسيا ؟!

مناع سيكا بوي رجل واصل جدا وعابر جدا ومؤثر جدا

عندما كان في حزب الأمة ملأ المساحة بين شيخ العرب الراحل الأمير عمر نور الدائم والإمام الراحل الصادق المهدي ولما استوثق من قوة النظام السابق لم يرض بالتعامل مع ما دون قوش وعندما ظهرت موضة الحركات المسلحة كان في مقدمة ركب حركة تحرير السودان قائدا لا تابعا!!

بقلم بكري المدنى

