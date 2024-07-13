راشد عبد الرحيم: ثقافة الجنجويد(١)

*ثقافة الجنجويد(١)

*سلطان مايرنو*

من يهاجم دولته او اي دولة فإنه يهدف إلي السيطرة والحكم والبقاء في الارض وهذه تتطلب منه نشر الإيجابي من ثقافته ليؤمن بقاءه وإستمراره وقبول الناس له .

إنتشرت في هذه الحرب منتجات ثقافة الجنجويد وقامت علي معاني القسوة والحرب والعداوة والبغضاء من عينة ابلدة وقنقر كي وفلنقايات .

لم ياتوا بكلمات او معاني في التسامح والرحمة والإنسانية .

كثير من المواقع التي هاجموها وعاثوا فيها فسادا كانت مناطق تواد وتراحم ومودة وفيها من الشخصيات الرائدة في مجتمعاتها .

إبان دراستي الجامعية في مصر كنا في إتحاد الطلاب ننظم رحلات عمرة وكان هدفها تربويا ودعما غير مباشر للطلاب .

كانت سلطات المملكة العربية السعودية تتسامح مع المعتمرين في البلاد وتغض الطرف عن وجودهم إلي موسم الحج .

كنت اقود واحدة من هذه الرحلات وعند خروجنا من مكة بعد أداء العمرة توقفنا لشراء طعام وماء لطلاب علي متن إثنين من البصات الكبيرة .

عند تحركنا حضر بعض الرجال السودانيين واوقفوا البصات وقالوا لي ان سلطان مايرنو طلب حضور الطلاب لتناول العشاء فذهبت له وفي ذهني ان عددنا كبير علي دعوة طارئة .

عند دخولي لبيته وجدت شيخا قوي البنية يجلس علي دكة وحوله مريديه نهض مسلما علي وقال في حسم انه لن يسمح لنا بالمغادرة دون عشاء .

انزلت الطلاب ودخلنا لنجد موائد وقد بسطت خلال دقائق وفيها ما لذ وطاب .

تناولنا العشاء وشكرنا السلطان وخرجنا لنجد ان البصات قد حملت بكميات كبيرة من السندوتشات والعصائر والمياه .

عدت للسلطان شاكرا ومودعا فطلب مني ان نات إليه عند عودتنا وان نعود إليه إذا إحتجنا لمساعدة .

كان السلطان ممثلا للقيم السودانية السمحة قيم دولة ٥٦ وديمقراطيتها التي تمثلها السلطان وهو يتحفنا بكرمه وهو لا يعلم ولا يهمه من اين نحن ؟ ومن اي القبائل او المجتمعات ؟

كلما سمعت بما يفعله الجنجويد في مناطق مايرنو و ما حولهتا تذكرت السلطان وقيم سوداننا وسماحته التي يسعي جنود الجنجويد وآل دقلو لمحوها وتدميرها .

راشد عبد الرحيم