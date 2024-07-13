🛑 عن قري ابوقوتة.. وممارسات مليشيا الدعم السريع نحكي..

واقع اليم يعيشه اهل ابوقوتة فالمليشيا منفتحة عليهم من ثلاث جبهات، فقدرهم جعلهم في موقع جغرافي حدودي لولاية الجزيرة مع القطينة بالنيل الابيض وجبل اؤلياء، مما جعل عصابات المليشيا تتقاسمهم.

⭕ قري غرب ابوقوتة يعانون يومياً من هجمات المليشيا المتواجدة بالقطينة ونعيمة التي تأتي اليهم كل صباح، ونهبت كل شئ لم تترك المحاصيل الزراعية ولا الاغنام،فكثير من القري شرد اهلها ونزحوا الي المجهول.

⭕تحولت المليشيا بغرب ابوقوتة بعد ان نهبت كل القري الي المرابطة بطريق ابوقوتة العزازي ، وعملوا علي نهب اي مواد غذائية تأتي الي المنطقة قادمة من المناقل، فالحرب هناك حرب جوع وتشريد.

⭕ اما قري شمال ابوقوتة فتعاني من هجمات المليشيا القادمة من جبل اؤلياء ومناطق مايو ودار السلام نهبا ورعبا وقتلا.

⭕قري شرق وجنوب ابوقوتة تعاني من هجمات مجموعة قجة وانتهاكاتهم المتكررة.

⭕ الان استحدثت المليشيا اساليب جديدة من الانتهاكات.. تقوم المليشيا بإرسال مجموعة لنهب احدي القري،وبعدها يسجل احد قادة المليشيا زيارة للقرية، ويتبرأ من المجموعة المهاجمة، ويطالبهم بدفع رسوم يومية قدرها 150 الف او اثنين مليار شهرية لاقامة ارتكاز خاص بالدعم السريع بالقرية، وبالعدم ستتواصل الهجمات علي اهل القري.

⭕ الوضع بمنطقة ابوقوتة يزداد سوءا يوماً بعد يوم، والناس هناك لا حولا ولا قوة لهم، ينتظرون الفرج.

✒️ غاندي ابراهيم