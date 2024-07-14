✒️غاندي ابراهيم: هل تستعد المليشيا للهجوم علي سنار مرة اخري

ظهر اليوم المليشي كيكل في فيديو وهو مبتهجا بتشريده لنساء وعجائز واطفال سنجة والدندر، ومفتخرا بما حققه من نصر في نهب ممتلكات المواطنين الابرياء، معتقدا انه نجح في تنفيذ مخطط مشروع مليشيا الدعم السريع المتمثل في افراغ الوسط من اهله، فعن اي نصر ترقص يا مرتزق.

⭕بعد الهزيمة المرة التي لحقت بالمليشيا قبل يومين جراء محاولتها الاستيلاء علي مدينة سنار، انسحبت قوات المليشيا من معركة كبري مايرنو ودخلت قرية النورانية جنوب مايرنو، والتي تبعد عن مايرنو مسافة ٦ كيلو فقط، والغابة التي ظهر فيها المتمرد اليوم تتبع لذات القرية.

⭕دخلت المليشيا قرية النورانية وتوزع افرادها داخل القرية خوفاً من الطيران،وكانت عدد العربات 20 عربة قتالية ، ولكن اليوم اتت الي القرية قرابة ال ٢٠٠ عربة معظمها تمثل عربات المواطنين المدنية المسروقة بقيادة المجرم كيكل والذي أمر بحبس المواطنين داخل منازلهم وكل من حاول الخروج يجلدوه بالسوط ويعيدوه الي منزله، فأصبح كل مواطني القرية رهائن بيد المليشيا.

⭕القوات التي تم تجمعيها اليوم بعضهم يمثل الحواضن الاجتماعية التي تمثل الدعم السريع واخرين يمثلون شتات القوات التي انتشرت بقري سنجة والدندر ومتبقي الفزع الذي اتي من الخرطوم.

⭕هدف المليشيا واضح هو الهجوم علي سنار، ومتوقع ان يكون ذلك في الغد، فعلي القوات المسلحة اخذ الحيطة والحذر للقضاء علي كيكل ومرتزقته، فمعظم تكوينات هذه القوة افراد حديثي عهد بالمعارك.

⭕نسأل الله ان تتكسر شوكة هؤلاء المرتزقة ويتعافي وسط السودان منهم قريبا.

⭕ في منطقة مايرنو..تتجمع قوات المليشيا في قري النورانية وطيبة اللحويين ومزرعة عبد العظيم وقرية الدايرة.

⭕ قطاع مصنع سكر سنار..تتجمع قوات المليشيا في قري الوالية والجلالية والشقلة وغابة الشتل وطلمبة ود الجيلاني.

⭕محور جبل موية تتواجد فيه اصلا المليشيا ومتوقع ان تقوم باسناد لقوات محور سكر سنار.

⭕هذه المعلومات وصلتني من مصادر حقيقية موجودة علي الارض،علي الطيران والقوات المسلحة ان تتيقن من ذلك.

⭕اتوقع غدا هجوم كبير علي سنار،بأكثر من محور..

#نسأل الله اللطف،وان ينصر قواتنا المسلحة.

غاندي ابراهيم