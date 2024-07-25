🛑 محور سنار..المعركة القادمة.. معركة مصيرية.

رصد: غاندي ابراهيم..

⭕دخلت المليشيا السوكي وعاثت في المدينة فسادا ونهبا هذا واقع لا يمكن انكاره، ولكن هل السوكي هي الهدف؟.

⭕دخول المليشيا الي السوكي لم يكن الهدف اطلاقا، وانما الهدف هو تطويق مدينة سنار ، واحكام الحصار عليها ، ليتم مهاجمتها من اربعة جهات.(مصنع سكر سنار،جبل موية،كبري مايرنو،السوكي)

⭕ متوقع ان تعمل المليشيا علي التمدد خارج السوكي سريعاً ولن تستقر بها ،والنقطة المتوقع ان تصل إليها المليشيا حاليا هي قرية قلاديما وهي نقطة رابطة بين السوكي وسنار، ليسهل لها استلام كبري سنار او خزان سنار.

⭕ تحركت ايضا عصر اليوم قوات كبيرة من مدينة سنجة وتقدمت نحو قرية النورانية وهي قرية تقع جنوب مدينة مايرنو، والغرض ايضا مهاجمة سنار عن طريق كبري مايرنو.

القوات توزعت بين منازل القرية خوفاً من ضربات الطيران.

⭕قوات الجيش بعد سقوط السوكي، نمسك عن اماكن تمركزها الان..لأسباب امنية.

⭕تقدم قوات متحرك كوستي واستلامها لجبل سقدي واقترابها من جبل موية يمكن ان يخفف الضغط علي سنار،اذا تحركت وحررت جبل موية بصورة سريعة.

⭕ هذا هو الواقع الان، ومعركة سنار القادمة معركة فاصلة جداً في حماية سنار وفي القضاء علي المليشيا، وهو ما يتطلب من القوات المسلحة اليقظة التامة.

#حفظ الله اهلنا في تلك المناطق..ونصر الله قواتنا المسلحة