الجيش: القوات البحرية السودانية تستقبل قطع من البحرية الإريترية

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بأن البحرية السودانية استقبلت يوم الجمعة قطع من البحرية الإريترية، وذلك بتوجيهات من الرئيس أسياس أفورقي. وجاء في تعميم صحفي:

استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم قطع من البحرية الإريترية ، وأكد رئيس الوفد أن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي تأكيدا لوقفة القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.