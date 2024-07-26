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الجيش: القوات البحرية السودانية تستقبل قطع من البحرية الإريترية
قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بأن البحرية السودانية استقبلت يوم الجمعة قطع من البحرية الإريترية، وذلك بتوجيهات من الرئيس أسياس أفورقي. وجاء في تعميم صحفي:
استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم قطع من البحرية الإريترية ، وأكد رئيس الوفد أن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي تأكيدا لوقفة القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وكان في استقبال الوفد كبار قادة القوات البحرية السودانية.
الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤م
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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