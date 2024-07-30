شاهد بالصورة والفيديو.. القيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع يصل تركيا ومتابعون يكشفون سبب الزيارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً بعد تبادله بين المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع لحظة وصول القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع, تركيا, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وظهر القيادي الذي شغل عدة مناصب حكومية رفيعة بحكومة الرئيس البشير, وهو وسط عدد من أفراد أسرته ونجله “محمد”, الذي كان في استقباله لحظة وصوله.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد متابعون أن د. نافع علي نافع, وصل تركيا من أجل العلاج بعد تدهور حالته الصحية بسبب ظروف الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين