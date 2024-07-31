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الجيش السوداني: “خمسة شهداء” .. مضاداتنا الأرضية تتصدى لهجوم بمسيرات استهدف تخريج الكلية الحربية في جبيت
قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لها:
تصدت مضاداتنا الأرضية اليوم لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الإحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت.
تسبب الحادث في إستشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها.
تعميم صحفي
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤م
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