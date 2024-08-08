قائمة أطعمة تقلل سيولة الدم.. لكن تجنبوا الثوم والزنجبيل

تعرفوا على الأطعمة التي تقلل سيولة الدم وتحافظ على الوضع الصحي لمصابي الهيموفيليا، والأطعمة الممنوعة لتجنب المضاعفات الخطرة التي قد تؤدي للنزيف وفقر الدم.

تحدث سيولة الدم المعروفة بالهيموفيليا Hemophilia نتيجة عدم وجود ما يكفي من بروتينات تخثر الدم، مما يؤدي إلى اضطراب وراثي نادر يتسبب في تجلط الدم بشكل أقل، ويجعل الشخص أكثر عرضة للنزيف والكدمات، ويتأثر هذا الاضطراب بالأنظمة الغذائية غير المتوازنة، ولذلك يجب الحرص على تناول أطعمة تقلل سيولة الدم وتحفظ من مخاطر السمنة التي تهدد المصابين بالهيموفيليا.

أفضل الأطعمة لتقليل سيولة الدم

يمكن تقليل سيولة الدم من خلال تناول الأطعمة التي تساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتقدم للجسم الحديد وفيتامين C وفيتامين B12 وB6 وحمض الفوليك، ولذلك يحرص المصابون بسيولة الدم على اتباغ نظام غذائي صحي يمكن أن يضم هذه الأطعمة:

ويمكن اللجوء للطبيب المتخصص، من أجل مساعدتك على اختيار النظام الغذائي المناسب الذي يساعد على تقليل السيولة والحفاظ على تخثر الدم، مع الاهتمام باتباع الإرشادات الصحية.

تأثير الغذاء على سيولة الدم

يمكن أن تعمل بعض الأطعمة على تحسين حالة سيولة الدم، أو تؤدي إلى تفاقمها، لذلك اتباع أنظمة غذائية تراعي الحالة الصحية للمصابين بالهيموفيليا من أساسيات التغذية السليمة، بسبب وجود أطعمة قد تتسبب في سيولة الدم مثل الفلفل والزنجبيل، كما أن السكريات والدهون المشبعة من عوامل الخطورة التي يجب تجنبها.

ومن اجل التعايش مع الهيموفيليا يجب الالتزام بتناول منتجات الألبان الخالية من الدسم، للحصول على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، وتفضيل الأطعمة المخبوزة والمسلوقة لتقليل نسبة الدهون، كما ان متابعة ملصقات الطعام على العبوات التي تشتريها تساعدك على اتخاذ القرار بشرائه أم لا.

وفي حين تعتبر العلاجات التي تعمل على تثبيط سيولة الدم مهمة، يجب أن يتم الانتباه للطعام الذي تتناوله وكمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها ومصدرك، لتجنب المضاعفات التي قد تؤدي للسمنة، التي انتشرت عند الاطفال الذين يعانون من سيولة الدم.

نصائح غذائية لتقليل سيولة الدم

اتباع نصائح تغذية وسيولة الدم علية، تشمل الحرص على الاعتماد على أنظمة غذائية متوازنة تشمل العناصر التي يحتاجها الجسم، مع تجنب تناول الأطعمة التي تساهم في زيادة السيولة، ويمكن الاهتمام بأن يشمل نظامك الغذائي- كما يرجح موقع mylfehealth-:

كمية كافية من البروتين

يعمل البروتين على نمو الجسم وتحسين الصحة العامة وبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ولذلك فهو ضروري لمن يعانون مع اضطرابات النزيف، خاصة ان النزيف المتكرر المتعلق بسيولة الدم قد يسبب التهاب المفاصل والعضلات، فيساهم البروتين في تحسين الوضع الصحي.

الأطعمة الغنية بفيتامين k

يأتي فيتامين ك باعتباره من عناصر الغذاء الأساية لتخثر الدم، وهو ما يحتاجه مرضى الهيموفيليا الذين يعانون من نقص التخثر، ويمكن الحصول عليه من الخضروات الورقية، ويجب الحفاظ على كمية ثابتة يومية منه لضمان استقرار الحالة الصحية.

الأطعمة الغنية بالحديد

فقد الدم جراء اضطرابات النزيف وسيولة الدم، يؤثر بالطبع على نسب الحديد ويؤدي إلى فقر الدم، ولذلك يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على أكلات تضم الحديد لدعم إنتاج خلايا الدم لحمراء، والحرص على الصحة والأداء العام.

كمية كافية من المياه

التدفق الصحي للدم يأتي من الحصول على الترطيب الكافي ومنع الجفاف بتناول كميات المياه اللازمة يوميا، كما أنها تحسن من آلام التهاب المفاصل ومستوى نشاط الفرد، فلا يجب أن تقل حصتك اليومية من المياه عن 8 أكواب، مع تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

الأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل سيولة الدم

الأطعمة المضادة لتجلط الدم تعمل على زيادة سيولة الدم، وحذرت منها هيئات الغذاء والدواء في بيانات معلنة، ولذلط يجب الانتباه إلى تجنب هذه الأطعمة والسلوكيات غير الصحية التي تؤثر على الحالة الصحية لمصاب الهيموفيليا، وهي:

للغذاء دور في الحفاظ على الصحة العامة، كما أنه يساهم في تحييد المضاعفات لمرضى سيولة الدم، مما يعني ضرورة الالتزام بالأطعمة التي يمكن تناولها والتي يجب تجنبها.

العين الاخبارية