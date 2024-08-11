#قوات_ردع

المؤكد هو أن الجيش والشرطة فشلوا في حماية المواطنين وشهدت العديد من مدن السودان والعاصمة الخرطوم أكبر نزوح يشهده مواطني السودان.

المؤكد هو أننا في السودان بحاجة لتكوين قوات ردع عسكرية وأمنية ، لكل من يحاول مجرد تفكير في إعادة هذا السيناريو الإجرامي لدولتنا السودانية ، وقوات الردع هذه لا الجيش ولا الشرطة مؤهلين لتأسيسها وإدارتها ، فالتجربة أثبتت لنا ذلك.

عودة هيئة العمليات بقانونها وتسميتها السابقة وتوفير كامل الموارد اللأزمة لتكون قوات ردع عسكرية وأمنية أمر أصبح من ركائز الأمن السوداني ولا مجال للمجاملة فيه.

محمد السر مساعد