راشد عبد الرحيم: الفاشر والعبر

الصمود والبسالة لقواتنا والمشتركة في الفاشر يستحق التوقف عنده والإعتبار به قياسا لإسترايجيات الهجوم والدفاع عند الطرفين .

صدت الفاشر عشرات الهجمات وكان الهجوم المتكرر والإنتصار تكرار لما تم في سلاح المدرعات عند بداية الحرب .

الإستمرار في الهجوم رغم الفشل المتكرر مؤشر يؤكد ان الدعم السريع لا يدير الحرب وفق إستراتيجية واضحة يدرس الموقف بعدها .

الدافع لهذا السلوك هو طبع ونهج قتال مكتسب للجنجويد وعقيدة عسكرية تنظر للواقع المعاش وليس تطورات الحرب ومستقبلها .

سلوك يكتسب صفة الرعونة ومواجهته ممكن بوضع المعتدي في موفق ميداني جديد كان تنقل المعركة إلي ميدان قريب .

الرعونة القتالية تبين ان الدعم السريع هو بالفعل منظومة عسكرية بلا بعد واهداف سياسية .

لو كان له بعد سياسي لما قصف مستشفي للولادة و هو مقبل علي تفاوض .

تغيير المعطيات السياسية سيؤدي حتما لتغيير ميداني .

رغم نجاح منهج الدفاع الذي اجادته القوات المسلحة فإن تغييره قابل لتحقيق نتائج افضل .

تعطل الحراك السياسي والخارجي للحكومة يحتاج لنقلة تضعه في قلب المعركة .

لم تحاول الدولة السودانية إحداث إختراق سياسي لدول الجوار الافريقي غربا .

إنفتاح مع دول الجوار سيكون له تاثيره علي الميدان .

الدول المجاورة تتدخل في شاننا بصورة فاضحة عسكرية ولوجستية و إذا تعذر التأثير علي الحكومات فإن التأثير علي المعارضة فيها امر ميسور .

إستراتيجية الدفاع العسكرية نجحت والتطوير فيها يعني مزيد من النجاح وتحرك القوي السياسية السودانية بمختلف مكوناتها غربا سيكون داعما للقوات المسلحة .

احزابنا وقوانا السياسية يشغلها الداخل وتشكيل الحكومة والتدافع نحو منصب رئيس الوزراء والمقاعد .

السكون لن يكون نجاحا دائما .

راشد عبد الرحيم