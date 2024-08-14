نظرة اخرى: تفكيك خطاب قائد المليشيا

اختار المصور تثبيت الكاميرا على لقطة واحدة ، وتم تثبيتها على ذراع (locked down) والحركة الوحيدة فى الفيديو هى حركة تقريب للصورة ويبدو أنها تكبير فى الدقيقة 3 و28 ثانية..

التركيز على لقطة واحدة من بين 17 حركة كاميرا متاحة ، هو ليس خلل فى الكاميرا أو المصور وإنما خلل فى (صاحب البيان) ومقتضيات المونتاج والصوت فيما يبدو..

ومن بين 10 زوايا تصوير تم تثبت الكاميرا فى لقطة establishing shot ، أو full shot مع التحفظ على حقيقة الأمر ، لأن اللقطة الكاملة تتطلب عمق أكثر وحركة يمين أو شمال Pan..

حتى لو الكاميرا واحدة فإن اللقطات الاضافية ممكنة قبل وبعد التصوير..

وحتى لو المصور واحد ، بإمكانه تثبيت عدة كاميرات واستخدام كاميرا اضافية باليد handheld، لكن يبدو أن هناك مانع قوى..

افتقر البيان للاحساس ، مع اننى لا أؤيد نظرية الروبوت ، فإن هذا الفيديو هو تجسيد لذلك الاختراع فى بداياته ، حيث لا مشاعر حزن فى لحظة حزن ، ولا آسف فى لحظة اعتذار ، لا شىء ، كلمات منثورة بتلعثم كان الأولى نشرها فى بيان مكتوب..

وسياسيا: وفوق جملة الترهات ، فإن البيان تضمن جملة خطيرة ، حين قال ليس هناك حكومة شرعية بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021م ، وبذلك نزع الشرعية عن نفسه ، ونزع الشرعية والغطاء السياسي عن الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بعد ذلك!!

هذه محاولة لتفكيك خطاب قائد المليشيا فنيا وسياسيا ، فمن الواضح أن هناك خلل فى وضعية صاحب البيان ، واشكالية فى دائرة التأمين ومخاوف (كاميرا واحدة ومصور واحد) أو ربما كاميرا مثبتة على طاولة ، وخطاب مضطرب..

هذا نموذج لبدائية وسذاجة العمل الاعلامي دون وعي وبصيرة..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على

13 اغسطس 2024م