نظرة اخرى: تفكيك خطاب قائد المليشيا
اختار المصور تثبيت الكاميرا على لقطة واحدة ، وتم تثبيتها على ذراع (locked down) والحركة الوحيدة فى الفيديو هى حركة تقريب للصورة ويبدو أنها تكبير فى الدقيقة 3 و28 ثانية..
التركيز على لقطة واحدة من بين 17 حركة كاميرا متاحة ، هو ليس خلل فى الكاميرا أو المصور وإنما خلل فى (صاحب البيان) ومقتضيات المونتاج والصوت فيما يبدو..
ومن بين 10 زوايا تصوير تم تثبت الكاميرا فى لقطة establishing shot ، أو full shot مع التحفظ على حقيقة الأمر ، لأن اللقطة الكاملة تتطلب عمق أكثر وحركة يمين أو شمال Pan..
حتى لو الكاميرا واحدة فإن اللقطات الاضافية ممكنة قبل وبعد التصوير..
وحتى لو المصور واحد ، بإمكانه تثبيت عدة كاميرات واستخدام كاميرا اضافية باليد handheld، لكن يبدو أن هناك مانع قوى..
افتقر البيان للاحساس ، مع اننى لا أؤيد نظرية الروبوت ، فإن هذا الفيديو هو تجسيد لذلك الاختراع فى بداياته ، حيث لا مشاعر حزن فى لحظة حزن ، ولا آسف فى لحظة اعتذار ، لا شىء ، كلمات منثورة بتلعثم كان الأولى نشرها فى بيان مكتوب..
وسياسيا: وفوق جملة الترهات ، فإن البيان تضمن جملة خطيرة ، حين قال ليس هناك حكومة شرعية بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021م ، وبذلك نزع الشرعية عن نفسه ، ونزع الشرعية والغطاء السياسي عن الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بعد ذلك!!
هذه محاولة لتفكيك خطاب قائد المليشيا فنيا وسياسيا ، فمن الواضح أن هناك خلل فى وضعية صاحب البيان ، واشكالية فى دائرة التأمين ومخاوف (كاميرا واحدة ومصور واحد) أو ربما كاميرا مثبتة على طاولة ، وخطاب مضطرب..
هذا نموذج لبدائية وسذاجة العمل الاعلامي دون وعي وبصيرة..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
13 اغسطس 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة