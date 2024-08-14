إذا كان الحلف الجنجويدي يبحث عن سلام حقيقي وليس سلام الخدعة فلم لا يبادر بوقف هجومه الدموي علي أهلنا في الفاشر ولماذا لا يوقف ترويع المدنيين ونهب ممتلكاتهم البسيطة ويوقف إجتياح قري الجزيرة والنيل الأزرق؟

نعم للسلام الحقيقي الذي يحفظ سيادة الدولة تحت شعار الثورة الخالد “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.

في شعار الثورة الثوابت الغير قابلة للتصرف، وما عدا ذلك يمكن التفاوض حوله حسب شروط الواقعية.

معتصم اقرع