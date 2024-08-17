الخارجية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المانحة الوفاء بتعهداتها السابقة

تأتي هذه الخطوة في إطار أضطلاع حكومة السودان بمسؤولياتها تجاه مواطنيها كافة، بما في ذلك الذين يوجدون في المناطق التي تعرضت لعدوان المليشيا المتمردة، سواء في دارفور أو غيرها من أجزاء السودان المختلفة وبالتالي فإن المطلوب هو إلزام المليشيا المتمردة بالسماح بمرور تلك المساعدات دون عوائق و الكف عن عمليات السلب والنهب التي درجت عليها. تؤكد حكومة السودان مجددا عن مواصلة تعاونها في ما يتعلق بكل المعابر والمنافذ التي حددتها سابقا لإدخال المساعدات الإنسانية. وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المانحة الوفاء بتعهداتها السابقة بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بما في ذلك اللاجئين السودانيين في دول الجوارخاصة شرق تشاد، والذين أرغمتهم المليشيا على مغادرة مناطقهم بدارفور جراء أعمال الإبادة الجماعية والإنتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، حيث يعيشون حاليا ظروفا إنسانية قاسية بسبب عدم تسلمهم مواد غذائية منذ عدة أشهر . الجمعة 16 أغسطس 2024.

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