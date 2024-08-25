التحية للرجل الشفاف الواضح د. علاء الدين نقد:

المشكلة في كامل تحالف تقدم. التحية للقيادي بتحالف “تقدم” د. علاء الدين نقد الذي يبرر لإجرام الجنجويد المروع من نهب وتشريد وتجويع وإغتصاب. ومن تواطأ مع الجريمة أو برر لها أو أخفي أدلتها كمن أرتكبها. أسوأ من علاء رفاقه ورفيقاته في “تقدم” الذين يظهرون خلاف ما يبطنون في درجة من النفاق لم يبلغها إبليس. علاء شفاف واضح وغشيم ولكن أسوأ منه رفقائه أخدام الجنجويد الذين يكذبون بالتظاهر بحياد زائف ويكذب أبواقهم يوميا برمي كل من كره الجنجوة بتهمة أنه من الأخوان. المشكلة في كامل تحالف “تقدم” ولا تنحصر في الشفاف د. علاء. وكل عضو في هذا التحالف مسؤول مسؤولية مباشرة عن مواقف وتصريحات قادته وأبواقه. لا أسوأ من الجنجويدي إلا الجنجويدى والشوساوات الداسينها ومتظاهرين بالنزاهة الأخلاقية والورع الوطني فهم في درك أسفل درك د. علاء في دوائر جحيم الخيانة .

معتصم اقرع