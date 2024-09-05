مليشيا الجنجويد تستخدم مواد إيواء ( مشمعات) من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين – صور

علي خلفية إستخدام مليشيا الجنجويد لمواد إيواء ( مشمعات) من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ( UNHCR) لتغطية مدرعاتها، خاطبت البعثة الدائمة للسودان بجنيف رئاسة المفوضية، للفت نظرها لهذا الإنتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وطلبت البعثة تقديم تفسير للحادثة والإجراءات التي ستتخذها المفوضية في مواجهة إستغلال إسمها بواسطة المليشيا للأغراض العسكرية.

يحرم القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة إستخدام كل ما يخص الأمم المتحدة ووكالاتها في النزاعات المسلحة.

سبق وأن استخدمت عناصر المليشيا زي منظمة الصحة العالمية (WHO) أثناء عملياتها العسكرية ضد المدنيين، وهو ما احتجت عليه حكومة السودان، واستدعت ممثلة البرنامج لاستيضاحها عن ذلك.

إعلام الخارجية السودانية

الأربعاء 4 سبتمبر 2024